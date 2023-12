Aspinall revela que Poatan o 'avaliou' em encontro nos bastidores do UFC

Sensação do MMA, Tom Aspinall se tornou campeão interino do peso-pesado do UFC em novembro, em Nova York (EUA), e, agora, passou a mirar grandes lutas contra Jon Jones, dono do título linear da categoria, e Stipe Miocic. Mas, se o britânico brilhou no octógono da edição de número 295 ao nocautear o temido Sergei Pavlovich no primeiro round, fora dele, revelou um momento inusitado com Alex Pereira antes de atuar.

Ao participar do podcast 'True Geordie', Aspinall informou que, ao ficar próximo do brasileiro na coletiva de imprensa pré-UFC 295, percebeu algo estranho no ar. Em seu relato, o atleta contou que 'Poatan' o 'mediu', como se já estivesse projetando uma possível mudança para os pesados e até mesmo uma hipotética luta. Vale pontuar que, no mesmo evento, Alex se tornou campeão dos meio-pesados (93 kg). Agora, o paulista lida com os pedidos de fãs para subir de peso em busca de conquistar o terceiro cinturão de uma categoria diferente da empresa e não descarta se aventurar na divisão mais perigosa do MMA no futuro.

"Estávamos em Nova York e lutamos no mesmo card. Eu não o conhecia. Ele estava bastante gelado, não sabia se ele era assim mesmo. Ele definitivamente não estava feliz. Sentamos um ao lado do outro, saímos da coletiva de imprensa e eu disse, 'Como foi?'. Ele disse, 'Sim'. Ele acha que pode me vencer. Não sei, literalmente pude sentir. Ele não estava tentando me intimidar. Simplesmente senti que ele tinha isso em mente, talvez eu esteja imaginando, não tenho ideia. Senti como se ele estivesse me avaliando um pouco. Talvez eu tenha lido a situação completamente errado, mas, quando vi a notícia que ele pensa em subir para os pesados, pensei, 'Ah, isso faz algum sentido'", declarou o lutador.