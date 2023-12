Ariane Lipski integra top-15 do ranking dos moscas após vitória no UFC 296

Ariane Lipski fez uma temporada 2023 irretocável. Ao todo, a brasileira disputou três lutas no ano, venceu todas, sendo a última no UFC 296, evento realizado no último sábado (16), em Las Vegas (EUA), e acabou premiada. A atleta faturou um dos bônus de 'Performance da Noite' do show e, na atualização semanal do ranking divulgada pela própria empresa nesta terça-feira (19), passou a integrar o top-15 do peso-mosca (57 kg).

No UFC 296, Ariane surpreendeu e finalizou Casey O'Neill no segundo round. Como não fazia parte do ranking da categoria e passou pela até então 12ª colocada na tabela de classificação, a brasileira herdou tal lugar. Portanto, a 'Rainha da Violência' fecha sua participação em 2023 invicta e na elite do peso-mosca. Derrotada no show, a atleta foi parar no 14º posto da divisão.