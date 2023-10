Volkanovski ignora conselhos e projeta retorno ao UFC para janeiro: "Não preciso de descanso"

Campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate, Alexander Volkanovski foi nocauteado por Islam Makhachev no 'main event' do UFC 294, no sábado (21), e perdeu a oportunidade de conquistar o título dos leves (70 kg) da organização. E, ao que parece, o australiano não está disposto a remoer o revés por muito tempo e, ignorando conselhos sobre um possível período de descanso, já vislumbra seus próximos passos no principal evento de MMA do mundo.

Em vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Volkanovski descartou a possibilidade de dar uma pausa na carreira e reiterou seu desejo de voltar a defender o cinturão dos penas já em janeiro de 2024, muito provavelmente contra Ilia Topuria, número 5 no ranking da divisão. Vale destacar que, após o nocaute sofrido para Makhachev no sábado, muitas figuras importantes do mundo das lutas - incluindo seu algoz - aconselharam o australiano a tirar umas 'férias', a fim de se recuperar.

"Eu falei com o UFC e pedi para me manterem ocupado, e eu digo isso porque, novamente, eu estou no meu auge, preciso lutar. Muitas pessoas estão tipo: 'Ele precisa de uma pausa'. Eu não preciso de descanso. Quero voltar para um camp. Obviamente, eu conversei com médicos para ter certeza que não tinha concussão, os pontos e o que não, mas como eu disse, estou na melhor versão de mim mesmo dentro e fora do cage quando tenho um rumo claro", afirmou Volkanovski, antes de continuar.