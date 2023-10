Tyson Fury classifica Ngannou como rival mais perigoso que campeão mundial de boxe

Sem lutar desde dezembro do ano passado, Tyson Fury terá dois compromissos na sequência nos próximos meses. No próximo sábado (28), o inglês enfrentará o ex-campeão do UFC Francis Ngannou, na Arábia Saudita. Depois, The Gypsy King terá pela frente o ucraniano Oleksandr Usyk, em disputa pela unificação dos títulos peso-pesado das principais organizações de boxe do mundo. E para o britânico, um deles representa maior perigo.

Ao contrário da crença da maioria do mundo das lutas, Fury aponta Ngannou como um rival mais temível do que Usyk. Na visão do gigante inglês, o poder de nocaute demonstrado pelo camaronês quando ainda competia no MMA, especificamente no UFC, faz dele um oponente a ser respeitado.

"Muitas pessoas estão interessadas nessa luta pelo título indiscutível, fantástico. Mas eu tenho uma pessoa muito mais perigosa para lidar no próximo sábado do que eu tenho depois pela luta de título, eu acredito. Porque Francis é um homem maior, mais forte, mais poderoso e tem poder de nocaute. Nós já vimos com Oleksandr Usyk que ele não causa muitos danos para as pessoas que acerta. Então, você provavelmente poderia deixar Usyk socar sua cabeça e ele vai te deixar com um olho roxo. Se você deixar Ngannou te socar na cabeça, ele provavelmente vai sacudir seu cérebro para você", comentou Fury, em entrevista à 'ESPN' americana.