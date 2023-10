Top-10 do UFC desafia Borrachinha para lutar em dezembro e provoca brasileiro por inatividade

Paulo 'Borrachinha' não lutou contra seu rival Khamzat Chimaev no UFC 294, evento realizado no último sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), por conta de uma grave lesão no cotovelo, mas acabou entrando no radar de Roman Dolidze. Tanto que, em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o georgiano, sétimo colocado no ranking do peso-médio (84 kg), tornou público seu interesse em enfrentar o atleta.

Após passar por três cirurgias no cotovelo e ficar de fora da luta contra Chimaev, 'Borrachinha' vem sendo mais ativo nas redes sociais e se colocou à disposição do UFC para voltar a atuar em dezembro, pedindo 'uma cabeça grande para bater'. Ao tomar conhecimento da posição do brasileiro, Dolidze, que ficou sem adversário por conta da lesão de Jared Cannonier, o mencionou como potencial novo oponente e até provocou.

Pela baixa frequência de 'Borrachinha' no octógono, seja devido a problemas de saúde ou burocráticos, o georgiano sinalizou estar 'na torcida' para que ele consiga competir. A última luta do brasileiro no UFC aconteceu em agosto de 2022. E o interesse de Dolidze no possível duelo com o mineiro faz sentido, pois se encontra uma posição abaixo de seu alvo no ranking do peso-médio da liga (sexto e sétimo colocados).