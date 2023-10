Tom Aspinall se inspira em Bisping e elogia Pavlovich: "Mais perigoso do UFC"

Em junho de 2016, Michael Bisping chocava o mundo ao nocautear Luke Rockhold e se tornar o primeiro campeão inglês da história do UFC. À época, 'The Count' substituiu Chris Weidman às vésperas do evento e brilhou na maior oportunidade de sua carreira. Sete anos depois e em situação similar, Tom Aspinall se inspira no veterano e compatriota para conquistar o cinturão interino dos pesos-pesados diante de Sergei Pavlovich.

Mas, apesar da chance de ouro, o peso-pesado de Manchester (ING) sabe que não terá vida fácil pela frente no UFC 295, agendado para o dia 11 de novembro. Em entrevista ao canal 'The Mac Life', Aspinall opinou que, diante de Pavlovich, estará frente a frente com o competidor mais perigoso do plantel do Ultimate na atualidade.

"Me confirmaram há cerca de três horas (...) Recebi um telefonema no meio da noite e eles ficaram tipo: 'Oh, desculpe, volte a dormir'. Respondi: 'Como diabos vou dormir? Você acabou de dizer que lutarei pelo título dos pesados! Não consigo dormir'. Então estou acordado desde então. Não fiquei incomodado (de não encarar Stipe). São todas lutas duras, certo? Acho que o Pavlovich é o cara mais perigoso, sendo sincero. Acho ele o mais perigoso do UFC. É a situação mais f*** que poderia ter. Lutar contra o cara mais perigoso do UFC com duas semanas de antecedência. Mas estou disposto a arriscar tudo, esse é o meu sonho absoluto. E farei como o Bisping, né? Bisping fez isso com duas semanas de aviso e venceu contra o Rockhold. Então por que eu não posso também?", destacou Aspinall.