Pavlovich comemora disputa de cinturão interino dos pesados do UFC

Se parte da comunidade do MMA lamentou o fato de Jon Jones, campeão do peso-pesado, sofrer uma lesão no ombro, ocasionando o cancelamento da luta contra Stipe Miocic, Sergei Pavlovich, por outro lado, se mostrou feliz com o remanejamento do UFC 295. Agora, o russo enfrenta Tom Aspinall no 'co-main event' do show programado para acontecer no dia 11 de novembro, em Nova York (EUA), valendo o cinturão interino da categoria.

Originalmente, Pavlovich integrava o UFC 295 como reserva imediato da aguardada luta Jones vs Miocic, ou seja, estava de sobreaviso para atuar, caso algo acontecesse com um dos veteranos. Como o ex-campeão do peso-pesado da empresa também deixou o evento, o russo não lamentou sua saída.

Pelo contrário, em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Pavlovich vibrou por voltar à ação e por ter a oportunidade de ter em sua cintura o título do peso-pesado do UFC, mesmo que interino. Para a luta com Aspinall, o russo chega embalado por seis vitórias seguidas, sendo todas por nocaute e no primeiro round.