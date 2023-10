Makhachev aconselha Volkanovski a "descansar" após nocaute no UFC 294

No último sábado (21), Islam Makhachev nocauteou Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 294, em Abu Dhabi (EAU), defendeu com sucesso mais uma vez o cinturão peso-leve (70 kg) da companhia e ampliou o placar da 'freguesia' do australiano que, até o momento, perdeu as duas disputas entre eles. Agora, o russo resolveu opinar sobre o futuro do rival.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 294, Makhachev aconselhou Volkanovski a fazer uma pausa na carreira antes de voltar a competir no octógono. Campeão dos penas (66 kg), o australiano revelou após o confronto que aceitou enfrentar Islam de última hora - substituindo o lesionado Charles 'Do Bronxs' - por uma necessidade de se manter o mais ativo possível. Porém, na opinião do russo, a forma como 'The Great' foi derrotado no sábado deveria servir de alerta para um potencial retorno precoce à ação.

"Ele tem que (fazer uma pausa). Ele tem um grande corte no olho, recebeu um chute muito bom. É por isso que ele tem que descansar um pouco - 100%. Se ele for esperto e seu time for esperto, ele tem que tirar um par de meses para descansar porque isso não foi como se eu tivesse estrangulado ele ou chutado no corpo. Isso foi um chute na cabeça. Não apenas seu treinador, mas seu médico e seu time têm que tomar essa decisão", aconselhou Islam.