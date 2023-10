Lutador do UFC promete aposentar Edson Barboza: "Sei como vencer"

Muhammad Naimov está no início de sua trajetória no UFC, mas, mesmo sendo um novato na organização, não se mostra intimidado com os grandes nomes do peso-pena (66 kg). No último sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), o tajique passou por Nathaniel Wood, conquistando sua segunda vitória no octógono, e, empolgado por estar invicto na companhia, aproveitou para desafiar um veterano brasileiro de respeito no MMA.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 294, Naimov tornou público seu desejo de medir forças com Edson Barboza na sequência e até o provocou. Curiosamente, o atleta reconhece que o profissional, de 37 anos, não é um lutador qualquer no MMA, mas, confiante em seu nível de habilidade, promete encerrar a carreira do mesmo.

É bem verdade que o brasileiro se encontra na 11ª posição no ranking do peso-pena, vem de vitória épica em cima de Sodiq Yusuff, em outubro, e busca lutas contra atletas no top-10 da categoria. No entanto, Naimov, que não integra o top-15 da divisão, ignora tal distância entre eles, minimiza o triunfo de Edson e ressalta que não teme sua trocação.