Johnny Walker escancara insatisfação com Ankalaev após polêmica no UFC: "Foi sujo"

Johnny Walker não foi feliz ao participar do UFC 294. No evento realizado no último sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), o brasileiro enfrentou Magomed Ankalaev, mas a importante luta válida pelos meio-pesados (93 kg) terminou em 'no contest' (sem resultado), ou seja, de maneira frustrante. Dias depois do combate, o atleta não esqueceu a polêmica e fez questão de expor sua insatisfação.

No octógono, ainda no primeiro round, Walker estava colado na grade, se defendendo de uma tentativa de queda do russo, quando recebeu uma joelhada ilegal do mesmo, no rosto. Em seguida, o médico, que conversou com o brasileiro e avaliou seu estado, informou o árbitro que o atleta não tinha condição de seguir na luta. Portanto, como foi impedido de exercer seu trabalho no UFC 294, Johnny classificou o ataque do rival como intencional.

Irritado, o brasileiro foi além, indicando que, agora, Ankalaev se tornou seu desafeto no MMA. Vale pontuar que, no octógono, após o ocorrido, Walker ficou tão transtornado, que quase brigou com o russo. Até o momento, o UFC ainda não informou se uma nova luta entre os profissionais será marcada.