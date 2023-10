Francis Ngannou prevê "sentimento diferente" em caso de nocaute sobre Tyson Fury

Durante uma década como lutador profissional de MMA, Francis Ngannou construiu uma reputação de ter uma das mãos mais pesadas da modalidade. Agora, às vésperas de estrear no boxe, o camaronês torce para que seu poder de nocaute lhe dê sua primeira vitória na nova modalidade, diante do campeão mundial Tyson Fury, no sábado (28), na Arábia Saudita - uma experiência que, caso se confirme, o próprio ex-lutador do UFC não consegue descrever.

Azarão nas bolsas de apostas para o duelo contra Fury, o ex-campeão peso-pesado do UFC tem na potência dos golpes sua maior arma diante de um adversário muito mais experiente no boxe. Por isso, caso surpreenda o mundo das lutas no sábado com um triunfo sobre 'The Gypsy King', Ngannou acredita que o sentimento será completamente diferente de qualquer outro momento vivido por ele anteriormente em sua carreira.

"Eu acho que seria único. Isso seria um sentimento diferente. Normalmente eu consigo antecipar como seria a sensação de ter um nocaute, porque eu conheço aqueles. Mas esse é bem diferente. Eu não sei como vai se sentir, mas eu sei que vai ser muito diferente", declarou Ngannou, em entrevista ao site 'MMA Junkie'.