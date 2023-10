Dana reconhece que resultado de Chimaev vs Usman poderia ser diferente em 5 rounds

"É uma luta diferente em cinco rounds. É uma luta interessante em cinco rounds. Isso (lutar no peso-médio) é com ele. Aquele cara fez tudo. Se você olhar para a carreira dele, olha o que ele fez, ele é o maior meio-médio de todos os tempos, mas não recebe crédito suficiente. E ele apareceu e aceitou lutar nos médios. O que quer que ele queira fazer, estou bem com isso", declarou o cartola, na coletiva de imprensa pós-UFC 294.

Chimaev sobe e Usman desce

Com a importante vitória no UFC 294, Khamzat Chimaev fez sua estreia no ranking do peso-médio. Agora, o russo se encontra em nono lugar na tabela de classificação da categoria. Por outro lado, 'Borz' foi retirado do top-15 dos meio-médios.

Já Kamaru Usman seguiu no primeiro lugar no ranking dos meio-médios do UFC, abaixo apenas do campeão Leon Edwards. No entanto, na tabela de classificação peso-por-peso da companhia, o nigeriano perdeu seis posições, caindo para o 13º posto.