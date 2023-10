Borrachinha coloca em dúvida title shot para Chimaev no UFC: "Estratégia para vender"

Paulo Costa não está convencido de que Khamzat Chimaev vá disputar o cinturão do peso-médio (84 kg) do UFC após vencer Kamaru Usman, no último sábado (21), em Abu Dhabi (EAU). Antes da luta entre os atletas acontecer, Dana White informou que o vencedor se tornaria o desafiante número um da categoria contra o campeão Sean Strickland. Como o brasileiro era o adversário original de 'Borz', colocou em dúvida o title shot para o mesmo.

Após Chimaev vencer Usman por decisão majoritária, 'Borrachinha', que saiu do UFC 294 por conta de uma grave lesão no cotovelo, não se mostrou impressionado com o desempenho do desafeto. O brasileiro também pontuou que o rival não fez por merecer disputar o cinturão do peso, porque não venceu um médio legítimo e sim um meio-médio (77 kg) que atuou na divisão de cima e que assumiu seu lugar com dez dias de antecedência para a luta.

Portanto, 'Borrachinha' defendeu a ideia que, assim como ele, Dana não deve ter aprovado a atuação de Chimaev que, apesar de ter feito um camp completo, encontrou dificuldade para vencer Usman, que mal treinou para o duelo, indicando que o mesmo deve voltar atrás em sua promessa de dar o title shot do peso-médio para ele. Segundo o atleta, o posicionamento do cartola se deu para tentar manter o UFC 294 e o hype do russo relevantes.