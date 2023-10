Anthony Pettis anuncia trilogia contra Ben Henderson no Karate Combat em dezembro

Anthony Pettis segue se aventurando nos esportes de combate. Em 2023, o americano, conhecido por sua trajetória no MMA, estreou com vitória no boxe e agora anunciou, por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), sua primeira participação no 'Karate Combat'. 'Showtime' informa que mede forças com Ben Henderson, em luta de ex-campeões do peso-leve (70 kg) do UFC, no dia 15 de dezembro, em Las Vegas (EUA).

Esta vai ser a terceira luta no histórico da rivalidade entre Pettis e 'Bendo' nos esportes de combate. No MMA, os atletas se enfrentaram em 2010, no WEC, e em 2013, no UFC. 'Showtime' venceu o compatriota duas vezes, por decisão unânime e por finalização, respectivamente, se tornando campeão das companhias. Agora, de acordo com Anthony, a trilogia com Henderson será o 'main event' da 43ª edição do 'Karate Combat'.

"O maior contrato da história do Karate Combat. Desta vez, faremos a luta principal do Karate Combat 43, dia 15 de dezembro, em Las Vegas", escreveu um empolgado veterano em sua conta oficial no 'Instagram'.