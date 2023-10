Volkanovski ganha recepção calorosa na Austrália após derrota no UFC 294; veja

Nem mesmo a derrota por nocaute para Islam Makhachev na luta principal do UFC 294, no último sábado (21), foi capaz de fazer com que Alexander Volkanovski perdesse prestígio na Austrália. Ao desembarcar de volta ao seu país de origem, o campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate foi recebido de forma calorosa por familiares e amigos (veja abaixo ou clique aqui).

Além do carinho e dos cumprimentos das pessoas presentes no aeroporto, Volkanovski ainda foi recebido com uma performance do 'Haka' - tradicional dança dos povos nativos da Oceania. O lutador, que não escondeu a emoção pela recepção surpresa, fez questão de agradecer a homenagem e prometeu dar a volta por cima dentro do octógono do UFC.

"Isso foi uma surpresa. Eu não tinha ideia. Estava saindo e vi alguns... me pegou de surpresa. Eu me emocionei um pouco descendo e terminei segurando as pontas aqui. Obviamente, eu realmente agradeço a todo mundo. O apoio tem sido incrível. Obrigado a todos que vieram aqui, significa muito para mim. Mas não se preocupem, eu estou bem. Eu vou voltar, eu garanto", afirmou The Great, como é conhecido.