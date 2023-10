Promessa dos moscas, Mokaev mira posto de reserva em luta pelo cinturão no UFC 296

Muhammad Mokaev parece realmente obstinado a quebrar o recorde de Jon Jones e se tornar o campeão mais jovem da história do Ultimate. Promessa dos pesos-moscas (57 kg), o jovem de apenas 23 anos pode ter encontrado uma boa alternativa para conseguir alcançar tal feito. Após brilhar no UFC 294 do último sábado (21) e manter sua invencibilidade no MMA, 'The Punisher', como é conhecido, mirou um lugar como reserva da disputa de título de sua categoria, agendada para dezembro, entre Alexandre Pantoja e Brandon Royval.

Durante a coletiva de imprensa após o evento, Mokaev sugeriu o cenário - que talvez seja o único em que haja uma possibilidade remota de superar o recorde de Jones. Cronologicamente, o jovem teria que conquistar o cinturão do UFC até meados de março de 2024. No entanto, apesar do ótimo momento, ainda em 11º no ranking, Muhammad dificilmente disputaria o título nesta janela de tempo. Sendo assim, ser o reserva de luxo e entrar em ação caso surja algum imprevisto com um dos competidores pode ser a solução perfeita para o lutador inglês.

"Estou pronto. Nunca deixei de bater o peso - até mesmo na minha estreia contra o Cody Durden eu bati peso de campeonato. Eu consigo fazer isso. Se eles quiserem, eu posso ser o reserva (da disputa de título) - qualquer luta que eles quiserem. Emoções incríveis. Me sinto muito feliz. Ainda não acredito que tenha mostrado toda minha performance ainda", declarou Mokaev.