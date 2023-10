Polêmica! Jake Paul se defende de rumor sobre uso de cocaína

"É o seguinte. Eu entrei em uma briga no ringue para salvar a p*** do meu irmão. Tinham 40 marmanjos ao meu redor, todo mundo estava ofegante, eu estava gritando: 'V***, você tem sorte que eu não te matei'. E eu estava literalmente encharcado de suor. Todo mundo sabe que eu sou a pessoa que mais sua no mundo. Entrei no ringue para apoiar meu irmão, coloquei meu boné e estava com suor escorrendo pelo rosto. Então, eu estava apenas tentando tirar o suor da p*** do meu rosto", se defendeu o youtuber.

Entenda a polêmica

No dia 14 de outubro, na Inglaterra, Logan Paul venceu seu desafeto Dillon Danis por desqualificação, em duelo no boxe. Após o final da luta, uma confusão se instaurou em cima do ringue e Jake, presente no local para prestigiar o irmão, subiu para defendê-lo.

Em cima do ringue, após a confusão ser controlada pelos seguranças do evento, Jake se manteve ao lado do irmão e seu comportamento corporal chamou a atenção. Além de parecer exaltado, o youtuber foi flagrado passando a mão no nariz diversas vezes enquanto Logan dava sua entrevista, gesto que deu início às especulações sobre o possível uso de cocaína por parte do astro da internet.

Jake Paul is going viral for allegedly doing coke during misfits event. ? ??

Do you think he is? pic.twitter.com/bhP7WjcSew