Novo compromisso! Cris Cyborg programa luta de boxe para janeiro

Cris 'Cyborg' é uma veterana do MMA que segue se aventurando nos esportes de combate. Tanto que a brasileira, campeã do peso-pena (66 kg) do Bellator, vem descobrindo seu amor pelo boxe. Não à toa, a atleta, por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), informa que vai voltar a atuar no ringue no dia 19 de janeiro, ainda sem rival e local definidos.

O vídeo intitulado 'Retorno ao boxe' é composto por registros de Cris treinando a nobre arte e atuando no ringue. O compromisso marca a terceira aparição da campeã do Bellator no tradicional esporte. Em 2022, a curitibana venceu Simone Silva e Gabrielle Holloway por decisão unânime.