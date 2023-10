Kamaru Usman descarta aposentadoria e elege 'luta ideal' no UFC

"É difícil dizer, 'Tire um tempo do esporte'. Acabei de sair do sofá para lutar em nove dias e enfrentei um touro jovem e faminto como aquele. É difícil, mas vou tirar um tempo e estarei de volta à academia. Não me importo. Chimaev vai lutar pelo título. Eu posso lutar com Du Plessis, no co-main event do UFC 300. Por que não?", declarou o ex-campeão do UFC, em entrevista à 'ESPN' americana.

Histórico de Usman no MMA

Kamaru Usman, de 36 anos, dominou os meio-médios do UFC no período de 2019 até 2022 e defendeu o cinturão da categoria em cinco oportunidades. Não à toa, o atleta é classificado por parte da comunidade do MMA como o segundo melhor lutador da história da divisão, atrás apenas de Georges St-Pierre. No esporte desde 2012, o nigeriano construiu um cartel composto por 20 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Colby Covington (duas vezes), Demian Maia, Gilbert 'Durinho', Jorge Masvidal (duas vezes), Leon Edwards, Rafael dos Anjos, Sean Strickland e Tyron Woodley.