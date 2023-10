Dos Anjos se classifica como 'único lutador' capaz de destronar Makhachev no UFC

"Olhando para o ranking dos leves, não vejo ninguém além de mim para vencer Makhachev e ele sabe disso", escreveu o ex-campeão do UFC em sua conta oficial no 'X'.

Registro de Dos Anjos no MMA

Rafael dos Anjos, de 38 anos, é um dos melhores lutadores brasileiros da história do MMA. O veterano iniciou sua trajetória no esporte em 2004, estreou no UFC em 2008, foi campeão do peso-leve em 2015 e disputou o cinturão interino dos meio-médios (77 kg) em 2018. Até o momento, o atleta construiu um cartel composto por 32 vitórias e 15 derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Anthony Pettis, Ben Henderson, Donald Cerrone (duas vezes), Kevin Lee, Nate Diaz, Neil Magny, Paul Felder, Renato 'Moicano' e Robbie Lawler.

Looking at lightweight ranking I don't see anyone other than me to beat Islam and he knows that #UFC294

- Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) October 21, 2023