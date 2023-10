De volta? Lenda do MMA, Dan Henderson insinua retorno aos esportes de combate

Um dos lutadores mais respeitados e condecorados da história do MMA, Dan Henderson pode estar ensaiando um retorno às competições. Em seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o veterano, de 53 anos, deu a entender que anunciará, em breve, uma possível nova empreitada nos esportes de combate.

Membro do Hall da Fama do UFC, 'Hendo', como é conhecido, não luta no MMA desde outubro de 2016, quando foi derrotado por Michael Bisping, em revanche válida pelo cinturão peso-médio (84 kg) do Ultimate. Em dezembro do mesmo ano, o lutador ainda participou de uma superluta contra Jon Jones no grappling, no Submission Underground 2, na qual foi finalizado pelo atual campeão peso-pesado do Ultimate.

"O que vem a seguir? Bare Knuckle (sem luvas)? Boxe com youtuber? Algumas novidades chegando essa semana (esse corte de peso)", escreveu 'Hendo' na legenda da publicação.