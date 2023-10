Dana White projeta title shot para Chimaev após recuperação de possível lesão

Tudo leva a crer que o futuro de Khamzat Chimaev está perto de ser definido no UFC. No último sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), o russo superou Kamaru Usman por decisão majoritária e se aproximou de disputar o cinturão do peso-médio (84 kg). É bem verdade que Dana White prometeu premiar o vencedor da luta com um desafio contra Sean Strickland, campeão da categoria, mas pontuou que um detalhe o impediu de sacramentar o próximo passo de 'Borz' na companhia.

Na coletiva de imprensa pós-evento, Dana explicou que sua preocupação passou a ser o estado físico de Chimaev para tratar de uma possível lesão sofrida durante a luta contra Usman. Após vencer o nigeriano, 'Borz' reclamou de dores e cogitou ter quebrado a mão ainda no round inicial do confronto.

Nos primeiros cinco minutos de luta, o russo não tomou conhecimento do ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC e o dominou, mas, depois do início avassalador, diminuiu o ritmo, sendo menos incisivo em seus ataques. Portanto, Dana prega cautela quanto ao futuro de Chimaev, mas adianta que o mesmo segue sendo sua principal opção para disputar o título do peso-médio contra Strickland.