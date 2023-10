Dana White confirma interesse na contratação de ex-astro do Bellator

O Ultimate pode estar próximo de reforçar seu plantel de atletas com um nome de peso: Michael Page, ex-astro do Bellator. Livre no mercado desde julho após seu contrato com a companhia presidida por Scott Coker expirar, 'MVP', como é conhecido, já flertava com a possibilidade de levar seus talentos para a principal liga de MMA do mundo. No último sábado (21), durante a coletiva de imprensa pós-UFC 294, Dana White revelou que o interesse na negociação é mútuo.

Ao longo da semana que antecedeu o card em Abu Dhabi (EAU), Page chegou a publicar um registro ao lado do presidente do UFC, o que gerou ainda mais especulações por parte dos fãs. Agora, pela primeira vez, Dana admitiu ter interesse em contratar o meio-médio (77 kg) britânico.

"Escutem, ele (Michael Page) é um garoto que, definitivamente, estamos interessados. E ele está interessado também. Então, possivelmente (ele possa entrar no UFC)", destacou Dana, presidente do Ultimate.