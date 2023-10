Cormier enaltece Makhachev após nocaute em Volkanovski: "Melhor lutador peso-por-peso"

Assim como parte da comunidade do MMA, Daniel Cormier está encantado com Islam Makhachev, principalmente após sua recente atuação no UFC. No último sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), o russo, campeão do peso-leve (70 kg), não tomou conhecimento de Alexander Volkanovski na revanche e o nocauteou no primeiro round. Como o atleta confirmou o favoritismo no octógono de maneira irretocável, o ex-lutador e atual comentarista o enalteceu.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Cormier classificou Makhachev como o melhor lutador peso-por-peso do UFC. De acordo com o veterano, o fato do atleta se mostrar tão superior diante de um profissional diferenciado como Volkanovski é a prova de que ele é especial. Vale destacar que o russo venceu a 13ª luta seguida na companhia e defendeu com sucesso o cinturão do peso-leve pela segunda vez.

Com o triunfo no UFC 294, Makhachev é o segundo colocado no ranking peso-por-peso da empresa, estando abaixo apenas de Jon Jones. No entanto, Cormier se mostra tão impressionado com a eficiência e qualidade do amigo, que afirma que ele é merecedor de estar acima do seu maior rival na seleta lista de melhores lutadores da liga.