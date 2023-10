Chimaev estreia no ranking dos médios após vencer Kamaru Usman no UFC 294

Após uma passagem de relativo sucesso nos meio-médios (77 kg) do UFC, Khamzat Chimaev agora integra a elite do peso-médio (84 kg) da companhia. No último sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), o russo superou Kamaru Usman por decisão majoritária e, como conquistou a maior vitória de sua carreira, acabou sendo premiado com a entrada no top-10 da categoria na atualização semanal do ranking divulgada pela própria empresa nesta terça-feira (24).

Por ter emplacado a sétima vitória seguida no UFC e defendido sua invencibilidade no MMA no show de número 294 da organização, Chimaev estreou no ranking do peso-médio na nona posição. Agora, o russo aguarda a chance de disputar o título da divisão na sequência dos eventos. Com a ascensão de 'Borz' na tabela de classificação da categoria, Brendan Allen, Kelvin Gastelum, Nassourdine Imavov, Paul Craig e Chris Curtis caíram um posto nela.