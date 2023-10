Volkanovski explica participação no UFC 294 com desabafo sobre saúde mental

Quando decidiu enfrentar Islam Makhachev de última hora no UFC 294, os fãs levantaram duas hipóteses para o aceite de Alexander Volkanovski: legado esportivo ou retorno financeiro. Mas, aparentemente, o que fez o australiano entrar no octógono foi algo bem mais delicado do que a comunidade do MMA pensava. Após ser brutalmente nocauteado pelo campeão dos pesos-leves (70 kg) na luta principal do show, 'The Great' fez um desabafo sobre saúde mental durante a coletiva de imprensa do show.

Visivelmente emocionado, o campeão peso-pena (66 kg) revelou que tem travado uma batalha mental consigo mesmo nos momentos de ócio. De acordo com Volkanovski, se manter ativo e lutando com mais frequência ajuda a amenizar sua situação. Sem entrar em detalhes sobre que tipo de pensamento passa por sua cabeça no momento, o australiano destacou que está tudo bem com seus familiares.

"Ele (Islam) não é alguém que se aceita (lutar) de última hora, mas eu precisava. Muitas pessoas vão dizer que fiz por dinheiro e tudo mais, mas foi muito mais que isso. Foi duro. É difícil para os atletas... Desculpe (engole o choro). Nunca achei que iria sofrer com isso, mas por algum motivo, quando não estava lutando ou em camp... M***, desculpe. Não estava bem de cabeça. Precisava de uma luta e essa oportunidade surgiu. Sendo sincero, não estava treinando tanto quanto deveria. Mas pensei que tinha que fazer isso, aceitar. Dizia para mim mesmo que era para ser. Sem lutar, estava mal, frustrado. Não sei como, tudo está bem. Tenho uma linda família. Não sei. Acho que tenho que me manter ocupado. Por isso pedi ao UFC para me manter ocupado, caso contrário, ficarei mal", desabafou Alexander.