Strickland exalta popularidade de Chimaev, mas pondera: "Não merece title shot"

Ao que tudo indica, Khamzat Chiamev realmente conquistou o posto de desafiante número um entre os pesos-médios (84 kg) ao vencer Kamaru Usman no UFC 294 do último sábado (21), conforme havia prometido Dana White. O campeão da categoria, Sean Strickland, não parece disposto a negar ou embarreirar o confronto. No entanto, o falastrão americano destaca que, em sua opinião, o 'Lobo' não merece o aguardado 'title shot' neste momento.

Durante participação no quadro 'Extra Rounds', do UFC Fight Pass, após a realização do card em Abu Dhabi (EAU), Strickland elogiou o valor comercial de Khamzat em uma eventual luta pelo cinturão entre os dois. No entanto, do ponto de vista desportivo, 'Tarzan', como é conhecido, não concorda que um triunfo via decisão sobre Usman - um meio-médio que subiu de categoria - deveria render o posto de desafiante ao título dos médios para Chimaev.

"A única coisa que gosto sobre o Chimaev é que ele vende lutas. Por alguma razão, as pessoas gostam dele ou não gostam dele. Não sei. Para mim, ele é a porra de um cheque. Ele vende muitas lutas. As pessoas pagam para assistir, mas ele não merece isso (title shot). Ele não merece essa p***, mas aqui estamos. Dê a ele. Ele vende lutas. Vou lutar com a m*** desse cara por cinco rounds. Mas não, ele não mereceu. Ele não merece essa m***. Conseguir uma (vitória) por decisão contra um meio-médio que saiu do sofá não faz você merecer essa p***", opinou o campeão até 84 kg.