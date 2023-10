Khabib exalta Makhachev após nocaute em Volkanovski: "Melhor lutador do mundo"

Lenda do MMA, Khabib Nurmagomedov acertou quando previu que Islam Makhachev venceria Alexander Volkanovski no UFC 294 sem deixar qualquer margem para discussão. No último sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), o campeão do peso-leve (70 kg) passou pelo rival novamente, agora por nocaute no primeiro round. Como não poderia ser diferente, o russo escancarou sua felicidade com o triunfo do compatriota e amigo.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Khabib parabenizou Makhachev pela 13ª vitória consecutiva no UFC e, empolgado com tal atuação, o classificou como o melhor lutador de MMA da atualidade, ignorando Jon Jones. Vale destacar que o russo vive momento mágico na carreira e, além da longa sequência de triunfos, possui duas defesas de título da divisão, estando apenas a uma de igualar o recorde dela.

Número três no ranking peso-por-peso da empresa, Makhachev foi o único lutador que venceu Volkanovski no UFC e fez isso em duas oportunidades. Ciente da evolução do atleta a cada luta, Khabib o exaltou e aproveitou para destacar a superioridade do time 'Eagles MMA' no esporte. No Ultimate, o veterano dominou os leves, Islam também assumiu o trono da categoria e, no Bellator, Usman Nurmagomedov defendeu o título da divisão pela segunda vez.