Kamaru Usman admite falta de confiança e lamenta luta de 3 rounds contra Chimaev

Kamaru Usman bem que tentou surpreender no UFC 294, mas sucumbiu novamente no octógono. No último sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) da companhia subiu para o peso-médio (84 kg) para encarar Khamzat Chimaev e levou a pior por decisão majoritária, perdendo a terceira luta seguida. Por estar vivendo um momento delicado e inédito em sua carreira, o veterano abriu o jogo.

Em entrevista à 'ESPN' americana, Usman se mostrou abalado com o novo revés e admitiu que, aos 36 anos, deixou de ter a confiança de outrora. Vale pontuar que o nigeriano marcou época no MMA, ficando invicto no período de 2013 até 2022. No entanto, o atleta, ao ser destronado nos meio-médios do UFC por Leon Edwards de forma surpreendente, nocauteado no último minuto de luta, e por não conseguir impor seu jogo contra o mesmo na trilogia, reconheceu que não chegou na melhor condição mental para encarar Chimaev.

Para piorar a situação, o nigeriano assumiu o combate contra 'Borz' faltando dez dias para sua realização, uma vez que substituiu Paulo 'Borrachinha', que sofreu uma lesão no cotovelo. Sem poder realizar um camp completo para o duelo, Kamaru também não estava 100% fisicamente. Curiosamente, o veterano resistiu à blitz de Chimaev no primeiro round e, na base da trocação, equilibrou a luta, terminando os três assaltos em melhor forma. Justamente por isso, Usman lamenta que o encontro com 'Borz' não tenha sido realizado em 25 minutos.