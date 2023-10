Johnny Walker detalha interrupção polêmica no UFC 294: "Estava bem para lutar"

No último sábado (21), boa parte da comunidade do MMA ficou extremamente frustrada após a interrupção polêmica do combate entre Magomed Ankalaev e Johnny Walker. Assim como os fãs, o lutador brasileiro também se decepcionou com o desfecho do embate, que compunha o card principal do UFC 294, em Abu Dhabi (EAU). Após a luta terminar sem resultado, o meio-pesado (93 kg) de Belford Roxo narrou com riqueza de detalhes a interação e conversa que teve com o médico que o avaliou dentro do octógono.

Em participação no programa 'The MMA Hour', Walker relembrou que, apesar do inglês não ser seu idioma nativo, a barreira da língua não foi um empecilho na situação. Após receber uma joelhada ilegal de Ankalaev no rosto, o brasileiro destacou que comunicou ao árbitro que tinha condições e que gostaria de seguir na luta. No entanto, o mal entendido veio quando o médico perguntou onde Johnny estava, a fim de testar sua aptidão para seguir competindo.

"Ele me perguntou se eu queria continuar lutando. Disse: 'Sim'. Ele perguntou: 'Onde você está?' Não queria dar uma resposta errada porque estava ansioso quando ele estava fazendo esse teste, queria falar a resposta correta. Pensei em falar Abu Dhabi, mas depois disse: 'Bem, estou na p*** do deserto, irmão. Estou aqui, estou bem. No deserto, no Oriente Médio'. Consigo falar inglês bem. O médico também não estava na sua língua nativa e tinha muito sotaque. Mas entendi o que ele disse. Tentei explicar e acertar na resposta, mas no meio da situação, talvez por lutar pelo 'title shot' e tudo, minha mente estava a mil por hora. Recebi o golpe no rosto e estava ok para lutar. É complicado, porque você está lutando por sua vida, sua carreira, possivelmente ganhando uma chance pelo título depois, e tudo acaba. É muito decepcionante", desabafou o brasileiro.