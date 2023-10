Gaethje discorda de title shot para Charles do Bronxs e crava: "Makhachev venceria"

Ao que parece, Justin Gaethje deve fazer de tudo para dificultar a realização de uma nova luta entre Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg) do UFC, e Charles Oliveira. No último sábado (21), o americano marcou presença no show de número 294 da companhia, em Abu Dhabi (EAU), e discordou de Dana White, líder da empresa, a respeito do próximo combate do russo.

Gaethje defendeu sua posição como potencial desafiante ao cinturão do peso-leve do UFC. É bem verdade que, em 2022, 'The Highlight' foi finalizado pelo brasileiro no primeiro round. Contudo, no mesmo ano, 'Do Bronx' foi finalizado pelo russo, no segundo round. Portanto, o atleta, após se reerguer na categoria com importantes vitórias sobre Rafael Fiziev e Dustin Poirier e ter em mãos o cinturão 'BMF' (lutador mais durão do UFC), aponta que a luta mais justa a se fazer não é entre o campeão e 'Do Bronxs', como o cartola sugere.

Disposto a disputar o cinturão linear do peso-leve do UFC pela terceira vez, Gaethje, impressionado com a atuação de Makhachev na vitória contra Volkanovski, cravou que Charles teria o mesmo destino do australiano na revanche. Vale pontuar que 'The Highlight' tem ao seu favor o fato do próprio russo mencioná-lo como um de seus alvos.