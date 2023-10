Dana White afasta possibilidade de Makhachev realizar superluta nos meio-médios do UFC

No último sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg) do UFC, confirmou o favoritismo ao vencer Alexander Volkanovski pela segunda vez na carreira, agora por nocaute no primeiro round, mas, para sua infelicidade, não deve receber o que tanto pediu antes e depois da luta. Ciente do sonho do russo de buscar o segundo cinturão da empresa nos meio-médios (77 kg), Dana White tratou de frustrá-lo.

O cartola ressaltou que Makhachev ainda não concluiu seus afazeres no peso-leve para disputar uma superluta contra o campeão dos meio-médios. Vale pontuar que o russo defendeu o cinturão da categoria duas vezes e, como deu a chance para o líder do peso-pena (66 kg) tomar seu título, também expressou o desejo de receber da companhia tal oportunidade.

Contudo, Dana sinaliza que o próximo adversário de Makhachev no peso-leve seja Charles 'Do Bronxs'. O cartola vai além e impõe uma condição para o russo disputar sua tão sonhada superluta contra o campeão dos meio-médios.