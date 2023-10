Chimaev revela lesão durante luta com Usman no UFC 294: "Acho que quebrei a mão"

Apesar de ter derrotado Kamaru Usman na possível maior luta de sua carreira até então, Khamzat Chimaev apresentou uma visível queda de desempenho do primeiro para o segundo e terceiro rounds. E pode haver uma explicação lógica para essa percepção dos fãs. Após o combate, que serviu como co-luta principal do UFC 294, em Abu Dhabi (EAU), o 'Lobo' revelou, em bate-papo com a imprensa em um 'media scrum', que machucou sua mão no assalto inicial do confronto.

Depois de imprimir um ritmo avassalador nos minutos iniciais e controlar Usman no solo, Khamzat lesionou a mão na reta final do round. Com um incômodo na região, o wrestler admitiu que teve mais dificuldade em manter o oponente no chão no decorrer do combate. A dor era tamanha que o Lobo não descarta a possibilidade de ter quebrado a mão.

"Eu dominei o cara no primeiro round. No último minuto do primeiro round, eu acho que quebrei a minha mão. Foi difícil fazer wrestling e mantê-lo no chão, não conseguia usar minha mão direita, então veremos o que acontece. Talvez esteja quebrada, talvez não, mas sentia a p*** da dor. Não sei e não ligo. Eu venci, meu braço foi erguido. Usman é um ótimo lutador. Estou feliz porque ganhei a luta", admitiu Khamzat, de acordo com a 'TNT Sports'.