Chimaev promete vitória rápida contra campeão do UFC após provocação

"Strickland, você é o próximo, não se preocupe. Você sabe o quão rápido posso acabar com você", escreveu o lutador em sua conta oficial no 'X'.

Registro de Chimaev no UFC

Invicto no MMA, Khamzat Chimaev, de 29 anos, disputou sete lutas no UFC e impressionou em ação. O russo estreou pela organização em 2020 e suas vítimas nela foram John Phillips, Rhys McKee, Gerald Meerschaert, Li Jingliang, Gilbert 'Durinho', Kevin Holland e Kamaru Usman. Atualmente, 'Borz' é dono do quarto lugar no ranking dos meio-médios da companhia e está próximo de disputar o cinturão do peso-médio.

@SStricklandMMA you are next don't worry you know haw fast I can finish you ???

- Khamzat Chimaev (@KChimaev) October 23, 2023