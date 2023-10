Borrachinha detona desempenho de Chimaev no UFC 294 e provoca: "Dinheiro fácil"

Presente na arena montada em Abu Dhabi (EAU) para o UFC 294, evento realizado no último sábado (21), Paulo Costa não foi surpreendido positivamente pelo que assistiu da luta co-principal. Muito pelo contrário. O brasileiro criticou o nível apresentado no duelo entre Khamzat Chimaev e Kamaru Usman. Originalmente escalado para enfrentar o 'Lobo' no card, Borrachinha foi além e detonou especificamente o desempenho de seu desafeto.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', o brasileiro fez uma leitura do estilo de jogo de Chimaev e o apontou como um lutador imaturo dentro do octógono. Após acompanhar o rival em ação presencialmente, Borrachinha parece ainda mais confiante e convicto de que teria levado a melhor caso não tivesse sofrido uma lesão no cotovelo que o obrigou a se retirar do UFC 294.

"Não foi bom. Foi pior depois de assistir a luta. A luta foi horrível. Chimaev estava horrível. Três rounds horríveis. Ele lutou contra um meio-médio de última hora - o cara nem luta nos pesos-médios. Usman é um meio-médio legítimo. Khamzat tentou finalizar ele no primeiro round e não conseguiu. Depois, realmente acredito que o Usman venceu ele nos dois rounds seguintes. O que posso dizer? Ele estava horrível. Fiquei mais triste porque pensei: 'Poderia ter acabado com esse filho da p*** facilmente'. Dinheiro fácil. Ele é verde, um lutador imaturo. Coloca toda a energia no primeiro round. Se ele não consegue acabar com o rival, ele está acabado. Acredito que Usman poderia vencê-lo com algumas semanas a mais de treino. Acho que ele, ao menos, empatou (essa luta)", analisou Paulo.