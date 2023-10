Michel Pereira expressa admiração e interesse em lutar contra Adesanya no UFC

Após trocar os meio-médios (77 kg) pelos médios (84 kg), Michel Pereira iniciou sua trajetória no novo peso no UFC de maneira impressionante. No dia 14 de outubro, em Las Vegas (EUA), o brasileiro precisou de pouco mais de um minuto de luta para nocautear Andre Petroski, emplacando a sexta vitória seguida na liga. Empolgado pela forma como chegou à divisão, o 'Paraense Voador' tratou de mirar em um dos melhores atletas da história dela.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Michel expressou seu desejo de enfrentar Israel Adesanya, ex-campeão do peso-médio do UFC e apontado por parte dos fãs e dos profissionais como segundo maior nome da categoria, abaixo apenas de Anderson Silva. No entanto, se engana quem pensa que o brasileiro tem algo contra o atleta para justificar seu interesse em encará-lo.

Pelo contrário, o 'Paraense Voador' faz questão de expor sua admiração pelo nigeriano por conta de sua personalidade em ação. Vale pontuar que, assim como Michel, Adesanya é um artista marcial dono de um estilo de luta chamativo e pouco usual. De todo modo, o brasileiro vai precisar esperar para, um dia, encarar o ex-campeão do peso-médio do UFC, pois o mesmo se afastará do octógono por tempo indeterminado.