McGregor questiona title shot para Chimaev e sugere duelo com Borrachinha

Antes mesmo da realização do UFC 294, Dana White havia confirmado que o vencedor de Khamzat Chimaev vs Kamaru Usman se credenciaria como o próximo desafiante ao título dos pesos-médios (84 kg). Mas há quem discorde de que o 'Lobo', que derrotou o rival nigeriano no último sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), já mereça disputar o cinturão contra o campeão até 84 kg, Sean Strickland. Principal astro do MMA, Conor McGregor corrobora com essa teoria.

Através de suas redes sociais (em publicação posteriormente apagada), 'Notorious' questionou o nível de enfrentamento de Chimaev entre os pesos-médios até então. De acordo com o irlandês, o Lobo precisaria de ao menos uma vitória significativa diante de um rival de origem da categoria - Usman subiu de divisão às vésperas do confronto. Desta forma, Conor sugeriu que o Ultimate remarcasse o duelo original para o card: Khamzat vs Paulo Borrachinha.

"Quer saber? Chimaev talvez precise se provar mais para ter uma disputa pelo título dos pesos-médios. Ele deve vencer um verdadeiro peso-médio; Remarquem Chimaev vs Costa", sugeriu o lutador irlandês.