Makhachev discorda de Charles Do Bronxs como próximo desafiante: "Ele vai desistir"

Primeira pessoa a conversar com a imprensa durante a coletiva após o UFC 294 deste sábado (21), Dana White indicou que Charles Do Bronxs despontava como o favorito ao posto de próximo desafiante entre os pesos-leves (70 kg). O campeão da categoria, entretanto, não parece aprovar muito o plano do presidente do Ultimate.

Também durante a coletiva, ao ser informado sobre a intenção do cartola, Makhachev desconversou, mas demonstrou pouco interesse em medir forças com o brasileiro novamente. Com a confiança em alta após nocautear Alexander Volkanovski, o pupilo de Khabib Nurmagomedov aproveitou para provocar Do Bronxs, ao projetar um eventual novo embate entre os dois com um desfecho similar ao primeiro, disputado em 2022.

"Não é meu trabalho (casar luta), é do Dana. O Dana tem que fazer isso. Eu só assino o contrato. Apenas me mandem o nome. Mas na minha opinião acho que já tenho dois oponentes. Charles? Ok, vou vencer o Charles. Mas quem será o próximo? Gaethje? Ele vai esperar? Não acho uma boa ideia, mas as coisas são como são. Se eles (UFC) disserem Charles, ok. Se disserem Gaethje, para mim está ok. Não importa, estarei pronto (...) Quando se tem uma revanche, é a mesma coisa, mesmo oponente, mesmo camp. Isso não te deixa feliz. Não será diferente (possível nova luta com Do Bronxs). Vou mostrar a ele (Charles), ele terá tempos difíceis. Ele vai desistir, vou sufocá-lo ou finalizá-lo", opinou Islam.