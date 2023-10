Irmão de Tyson Fury mira luta de boxe contra 'ídolo' McGregor

Ao que parece, Tommy Fury visa aumentar o nível de dificuldade em sua trajetória no boxe. No dia 14 de outubro, em Manchester (ING), o irmão de Tyson Fury venceu o rival KSI por decisão unânime, defendeu sua invencibilidade no ringue e, empolgado com o rumo de sua carreira na nobre arte, expressou o desejo de enfrentar um dos maiores nomes dos esportes de combate.

Fury mira uma hipotética luta de boxe contra Conor McGregor, profissional que admira e que está sem atuar desde 2021 por conta de uma grave lesão sofrida na perna. Como o irlandês já se aventurou no ringue contra Floyd Mayweather, em 2017, e nunca escondeu seu amor pelo tradicional esporte, 'TNT' se colocou à disposição para enfrentá-lo. É bem verdade que, após vencer KSI, parte dos fãs e da imprensa especializada especulou Jake ou Logan como potenciais oponentes para Tommy.

No entanto, a celebridade negou ter qualquer interesse em medir forças com os irmãos Paul, até porque já venceu o mais novo deles em fevereiro. De todo modo, dificilmente a vontade do britânico de encarar McGregor vai se concretizar, uma vez que o UFC possui um contrato de exclusividade com seus lutadores e não costuma liberar suas principais estrelas para atuar em outras companhias ou esportes.