Dana White indica Do Bronxs como favorito a encarar Makhachev pelo cinturão

Depois de sofrer um corte às vésperas do UFC 294, Charles Do Bronxs perdeu a chance de retomar o cinturão dos pesos-leves (70 kg) e, de quebra, vingar a derrota sofrida para Islam Makhachev em 2022. Mas apesar do percalço, parece que este cenário ainda é consideravelmente realista para o brasileiro. Afinal de contas, durante a coletiva de imprensa pós-show, em Abu Dhabi (EAU), Dana White citou o especialista de jiu-jitsu como o favorito para ocupar o posto de próximo desafiante da categoria e enfrentar o wrestler russo pelo título.

Ao ser perguntado sobre qual nome entre Charles e Justin Gaethje faria mais sentido para rivalizar com Islam neste momento, o cartola indicou que o brasileiro estaria na frente na fila. No entanto, o presidente do UFC evitou cravar ou oficializar qualquer tipo de casamento de lutas para o futuro.

"Escute, temos que dar isso [title shot] ao [Charles] Oliveira. O Oliveira está pronto [para lutar]. Infelizmente ele sofreu um corte. Mas acho que daremos ao Oliveira. Mas são perguntas que realmente não consigo responder agora. Vamos para casa, alinhar tudo e resolver qual o próximo passo para todo mundo", declarou o presidente do Ultimate.