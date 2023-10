Dana White critica médico que interrompeu Walker vs Ankalaev: "Inexperiente"

Combate que poderia definir o próximo desafiante ao título dos meio-pesados (93 kg), Johnny Walker vs Magomed Ankalaev não foi nada como os fãs imaginavam. Até porque os lutadores mal puderam apresentar suas credenciais. Ainda no primeiro round, após sofrer uma joelhada ilegal no rosto, o brasileiro foi impedido pelo médico de prosseguir no confronto - que acabou sem resultado. Após o UFC 294, durante a coletiva de imprensa, Dana White criticou a medida do profissional.

Contrariado, assim como os atletas, o presidente do Ultimate lamentou o ocorrido e destacou que a falta de experiência do médico que examinou Johnny Walker pode ter interferido em sua decisão. No momento do imbróglio, o cartola chegou a subir no octógono para ajudar a conter os ânimos dos competidores.

"O cara é inexperiente. Acho que há muitas coisas que provavelmente aconteceram. Acho que ele perguntou a ele: 'Onde você está agora?' e a resposta dele (Johnny) foi: 'Estou no deserto'. Ele não está errado. Acho que há uma grande barreira linguística ali entre os dois. Inexperiência (do médico). É uma droga. É uma daquelas coisas que acontecem às vezes, mas nós vamos consertar isso", afirmou Dana.