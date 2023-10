Borrachinha explica confusão generalizada no UFC 294: "Não foi culpa minha"

Mesmo sem entrar no octógono, Paulo Costa foi um dos assuntos mais comentados do UFC 294. Presente na arena em Abu Dhabi (EAU) para acompanhar o evento, o peso-médio (84 kg) brasileiro acabou se envolvendo em uma briga generalizada com fãs na plateia. Após a filmagem do incidente rapidamente viralizar nas redes sociais, Borrachinha veio a público para explicar o que realmente aconteceu.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Paulo se desculpou com seus médicos, já que ainda lida com a recuperação de seu cotovelo lesionado. No momento da confusão, é possível ver que o brasileiro ainda usa uma bandagem de proteção na região. Na versão de Borrachinha, que chegou a desferir um soco em um indivíduo, suas ações foram uma reação a uma ameaça iminente.

"Uma breve mensagem aos meus médicos. Me desculpem, médicos. Sei que vocês têm se esforçado bastante em curar esse braço. Eu soquei um cara hoje. Mas não foi culpa minha. Ele mostrou desrespeito primeiro. Então precisei ensinar uma lição a ele. Os caras estavam pulando e vindo para cima de mim. Quando eu vi aquela cabeça de 'chen chen' grande, não pude resistir (risos). Bang! Dei um grande soco nele no meio da testa", explicou o brasileiro.