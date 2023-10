Volkanovski provoca Makhachev por defender melhora de desempenho em Abu Dhabi

Alexander Volkanovski tem apenas uma missão no UFC 294: calar Islam Makhchev. Neste sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), o australiano, líder do peso-pena (66 kg), substitui Charles 'Do Bronxs', lida com o dono do título do peso-leve (70 kg) pela segunda vez na carreira e não só busca alcançar o status de campeão duplo da companhia, como também provar que o mesmo está errado quanto a sua abordagem para a revanche.

Na primeira luta entre os atletas, realizada em fevereiro, na Austrália, Makhachev foi até a casa do rival e o superou por decisão unânime. Contudo, o russo admitiu que poderia ter atuado de maneira mais convincente e garantiu que venceria 'The Great' de novo, em Abu Dhabi, 'seu território', de forma clara. Ao tomar conhecimento da posição do carrasco, Volkanovski o contestou na coletiva de imprensa pré-UFC 294, que aconteceu na última quinta-feira (19).

De acordo com australiano, Makhachev está cometendo um erro ao se preocupar com fatores externos para justificar a luta acirrada em fevereiro e não com o que realmente importa, ou seja, o perigo que representa para a aguardada revanche. Portanto, Volkanovski discorda que o fator local exerça um papel tão importante a ponto de definir o resultado de um duelo entre dois dos melhores lutadores de MMA da atualidade.