UFC 294 reúne estrelas do MMA mesmo com ausência de Do Bronxs e Borrachinha

As ausências de Charles Do Bronxs e Paulo Borrachinha no UFC 294 dificilmente serão esquecidas tão cedo pelos fãs de MMA - sobretudo pelo público brasileiro. Mas apesar das baixas de última hora, a alta cúpula do Ultimate conseguiu agir rapidamente e escalar atletas à altura das vagas disponíveis. Desta forma, mesmo com a 'dança das cadeiras' nas duas lutas principais do show, o card deste sábado (21) com sede em Abu Dhabi (EAU) segue atrativo para os torcedores e reúne algumas das principais estrelas do esporte na atualidade.

Na luta principal, quem substituiu Do Bronxs, que sofreu um corte no supercílio, foi Alexander Volkanovski. Campeão entre os pesos-penas (66 kg), o australiano terá uma segunda chance de tentar conquistar dois cinturões de forma simultânea. Mas para isso, terá que superar Islam Makhachev, atual detentor do título dos pesos-leves (70 kg). No primeiro duelo entre os dois, em fevereiro deste ano, quem levou a melhor foi o russo, na decisão dos juízes.

Já no co-main event, Kamaru Usman foi escalado de última hora para ocupar o posto que era originalmente de Paulo Costa. Após contrair uma bactéria no cotovelo, o brasileiro precisou passar por três cirurgias na região inflamada e foi retirado do card pela comissão médica. Desta forma, a árdua missão de encerrar a invencibilidade de Khamzat Chimaev no MMA profissional caiu no colo do nigeriano, ex-campeão entre os meio-médios (77 kg), que irá se aventurar na categoria de cima, até 84 kg.