Promessa do UFC, Mokaev finaliza Tim Elliott e amplia invencibilidade no MMA

Mais rápido desde o princípio, Mokaev conectou o primeiro ataque, mas após a interação na curta distância, o jovem acabou caindo por baixo no centro do octógono. Mas não demorou muito para que o atleta inglês conseguisse se reerguer para colocar o duelo em pé novamente. Na metade do round, Elliott aplicou uma joelhada no adversário, que estava com quatro apoios no chão. A luta foi momentaneamente interrompida e o americano foi advertido pelo árbitro. Quando o duelo recomeçou, Tim tentou ajustar uma guilhotina, mas viu Mokaev escapar.

No início da segunda etapa, o veterano atacou novamente o pescoço de Muhammad que, com a posição ajustada, sofreu, mas conseguiu se liberar, para alívio do público, que torcia a seu favor. Por baixo, Elliott tentou uma chave de braço, mas foi erguido pelo inglês e lançado ao solo, perdendo a pegada. O round encerrou com Mokaev por cima, tentando avançar a guarda com o ground and pound.

Na volta do terceiro assalto, Elliott defendeu uma tentativa de queda e aplicou novamente uma joelhada quando Mokaev parecia estar com três apoios. O juiz novamente interrompeu o duelo, mas sem tirar pontos do americano. Quando o combate foi reiniciado, Muhammad passou a levar a melhor na luta agarrada, trabalhando por cima. Avançando, o inglês ajustou o katagatame e obrigou Tim a batucar em desistência. Fim do combate!

Muhammad Mokaev venceu Tim Elliott por finalização no terceiro round

Trevor Peek venceu Mohammad Yahya por decisão unânime

Javid Basharat vs Victor Henry foi declarado sem resultado após golpe baixo não intencional

Sedriques Dumas venceu Abu Azaitar por decisão unânime

Mike Breeden venceu Anshul Jubli por nocaute no terceiro round

Muhammad Naimov venceu Nathaniel Wood por decisão unânime

Victoria Dudakova venceu Jinh Yu Frey por decisão unânime

Sharabutdin Magomedov venceu Bruno Blindado por decisão unânime