Makhachev fatura bônus de R$ 250 mil por 'Performance da Noite' do UFC 294

Islam Makhachev viveu uma noite de gala neste sábado (21). Protagonista do UFC 294, o russo brilhou ao nocautear, ainda no primeiro round, Alexander Volkanovski e manter o cinturão dos pesos-leves (70 kg). Após o evento com sede em Abu Dhabi (EAU), o desempenho do pupilo de Khabib Nurmagomedov foi reconhecido e o wrestler embolsou o bônus de 50 mil dólares (R$ 250 mil) pelo prêmio de 'Performance da Noite'.

O ponto alto da luta e que possivelmente rendeu o bônus a Makhachev foi o chute alto aplicado pelo russo na cabeça de Volkanovski. O golpe foi o início do fim para o australiano, que ainda foi alvo de uma saraivada de socos no chão até que o árbitro interviu e encerrou o combate. Após o show, o Ultimate anunciou o prêmio em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).