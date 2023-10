Makhachev aplica nocaute fulminante em Volkanovski e mantém título no UFC 294

Após um combate parelho em fevereiro, Islam Makhachev não deixou dúvidas contra Alexander Volkanovski no UFC 294 deste sábado (21). Na luta principal do show com sede em Abu Dhabi (EAU), o russo brilhou ao aplicar um nocaute fulminante no rival australiano ainda no primeiro round e manter o cinturão dos pesos-leves (70 kg) em sua posse.

Depois de um início de estudo entre os dois lutadores, o pupilo de Khabib Nurmagomedov passou a levar a melhor nas trocas de força no clinch, aproveitando para lançar boas joelhadas. Com golpes mais potentes, Makhachev acertou um chute de rara felicidade na cabeça de Volkanovski para liquidar a fatura e defender seu reinado.

"Vencendo ou perdendo. Não vou comemorar a vitória hoje por conta de todas as coisas loucas que estão acontecendo no mundo. Parem com isso, parem com isso (sobre guerra entre Israel e Palestina). Tenho uma grande equipe, me puxam muito. Aqui é a minha segunda casa, não é como a Austrália. Obrigado aos fãs, isso é tudo por vocês. Tenho que agradecer esse cara, ele é um verdadeiro campeão. Obrigado, Alex. Nunca escolho (o próximo rival). Dana, você tem um trabalho. Escolha"