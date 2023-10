Johnny Walker vs Ankalaev termina sem resultado após interrupção médica polêmica

A luta

Ankalaev iniciou tomando a iniciativa, com um bom chute alto, bem aparado pelo brasileiro. Após sofrer um golpe na linha de cintura, Johnny fingiu ter sentido a pancada e surpreendeu com uma joelhada voadora quando o russo se aproximou. No 'infight', Magomed conseguiu levar o confronto para a luta agarrada. Por cima, Ankalaev aplicou uma joelhada quando Walker estava com três apoios no chão e viu o árbitro interromper a disputa momentaneamente. Após ser avaliado pelo médico, o brasileiro foi impedido de seguir no combate e o duelo foi encerrado.

Magomed Ankalaev vs Johnny Walker foi declarado sem resultado após golpe baixo não intencional

Ikram Aliskerov venceu Warlley Alves por nocaute no primeiro round

Said Nurmagomedov venceu Muin Gafurov por finalização no primeiro round

Muhammad Mokaev venceu Tim Elliott por finalização no terceiro round

Trevor Peek venceu Mohammad Yahya por decisão unânime

Javid Basharat vs Victor Henry foi declarado sem resultado após golpe baixo não intencional

Sedriques Dumas venceu Abu Azaitar por decisão unânime

Mike Breeden venceu Anshul Jubli por nocaute no terceiro round

Muhammad Naimov venceu Nathaniel Wood por decisão unânime

Victoria Dudakova venceu Jinh Yu Frey por decisão unânime

Sharabutdin Magomedov venceu Bruno Blindado por decisão unânime