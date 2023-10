Implacável! Chimaev domina Usman e pede por fim de conflito entre Palestina e Israel

Khamzat Chimaev pode ter garantido a sua aguardada oportunidade de disputar o cinturão do Ultimate neste sábado (21), no co-main event do UFC 294. Diante do ex-campeão até 77 kg Kamaru Usman, o 'Lobo' mostrou seu nível de competitividade e dominou as ações do confronto e venceu o embate por decisão majoritária dos juízes.

Após o triunfo, Khamzat recebeu a faixa marrom de jiu-jitsu ainda no octógono. Com a oportunidade de desafiar o campeão até 84 kg Sean Strickland, o 'Lobo' preferiu desabafar e pedir pelo fim do conflito entre Palestina e Israel, que já deixou milhares de vítimas nas últimas semanas.

"E aí, pessoal. Vocês sabem o que está acontecendo com o mundo, passei a semana chorando. Crianças morrendo. Amo crianças. Não sei o que dizer quando crianças morrem. Espero por Deus que fique tudo bem no mundo, independentemente se é cristão ou islâmico", desabafou, antes de falar sobre o combate.