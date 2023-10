Escalado de última hora, Warlley Alves sucumbe e sofre nocaute no UFC 294

Com uma joelhada voadora precisa, Ikram abalou Alves e liquidou a fatura com uma saraivada de socos, que obrigaram o árbitro a interromper a disputa.

Said Nurmagomedov venceu Muin Gafurov por finalização no primeiro round

Muhammad Mokaev venceu Tim Elliott por finalização no terceiro round

Trevor Peek venceu Mohammad Yahya por decisão unânime

Javid Basharat vs Victor Henry foi declarado sem resultado após golpe baixo não intencional

Sedriques Dumas venceu Abu Azaitar por decisão unânime

Mike Breeden venceu Anshul Jubli por nocaute no terceiro round

Muhammad Naimov venceu Nathaniel Wood por decisão unânime

Victoria Dudakova venceu Jinh Yu Frey por decisão unânime

Sharabutdin Magomedov venceu Bruno Blindado por decisão unânime